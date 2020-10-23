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У Тернополі облили зеленкою кандидата в мери від Радикальної партії

У Володимира Барни діагностували хімічні опіки першого і другого ступеня.

У Тернополі облили зеленкою кандидата в мери від Радикальної партії
Кандидат в мери Тернопля від Радикальної партії Володимир Барна
Фото: facebook.com/Богдан Яциковський

Кандидата на посаду мера Тернополя від Радикальної партії Володимира Барну побили й облили зеленкою після ефіру на місцевому телеканалі.

Інцидент трапився в Тернополі на вулиці Олени Кульчицької ввечері 22 жовтня. Поліція розшукує зловмисника.

"На лінію 102 надійшло повідомлення  від одного із кандидатів на посаду мера Тернополя про те, що невідомий чоловік наніс йому тілесні ушкодження та облив обличчя зеленкою. В цей час заявник виходив із приміщення одного із телеканалів", - інформує пресслужба обласної поліції.

Повідомляється, що підозрюваний -  худорлявої статури, був у захисній масці.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 ККУ - хуліганство.

За словами голови Тернопільської обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка Богдана Яциковського, у Володимира Барни діагностували хімічні опіки першого і другого ступеня.

Фото: facebook.com/Богдан Яциковський

Нагадаємо, у вересні зеленкою облили мера Дніпра Бориса Філатова.

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