Батько загиблого на Донбасі морпіха Журавля написав заяву на Володимира Зеленського

У заявй йдеться, що Зеленський нібито віддав наказ не евакуювати пораненого.

Батько загиблого на Донбасі морського піхотинця Ярослава Журавля написав заяву про вчинення злочину президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Українська правда“ з посиланням на допис батька загиблого в Facebook.

"Я не пробачу тим,хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Я не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру", - зазначив чоловік.

Сергій Журавель з портретом загиблого сина на мітингу під ОПУ

Він опублікував заяву про злочин, у якій йдеться, нібито Зеленський заборонив Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку залучення додаткового особового складу до рятувально-пошукових заходів пораненого Ярослава Журавля. При цьому президент публічно обіцяв взяти під особистий контроль "ситуацію з убивством військового медика". Журавля було поранено під час цієї евакуації.

"На виконання цього наказу президента в подальшому необхідні рятувально-пошукові заходи підрозділами Об'єднаних сил не проводилися, а поранений сержант Журавель протягом тривалого часу залишався у "сірій зоні" без належної медичної допомоги, внаслідок чого в період з 14 по 16 липня (згідно висновку судово-медичної експертизи) помер на місці від кровотечі", - йдеться у заяві.

Батько загиблого розцінює дії президента як перевищення службових повноважень та просить зареєструвати свою заяву про злочин за статтею 426-1 ККУ.

Фото: facebook/Остап Підкова Фото: facebook/Остап Підкова Фото: facebook/Остап Підкова

Нагадаємо, що 13 липня бойовики обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя поблизу населеного пункту Зайцеве. Отримавши підтвердження "режиму тиші", група евакуації в білих шоломах із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла загиблого декількох метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. Цієї миті противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один отримав бойове травмування.

У ЗМІ розповсюдили відео з коптера, на якому видно, як поранений українській військовослужбовець сам собі надає допомогу. Це був Ярослав Журавель, який згодом помер, не дочекавшись евакуації. Ярослав Журавель був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти. Йому було 40 років. У нього залишилися дружина і двоє дочок.