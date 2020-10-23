СБУ заблокувала три "ботоферми", які поширювали деструктивний контент перед виборами

"Ботоферми" забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів у загальнодоступних та соціально-орієнтованих ресурсах через російську веб платформу.

Служба безпеки України у Миколаєві та Івано-Франківську заблокувала три "ботоферми", які поширювали деструктивний контент напередодні виборів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У Миколаєві оперативники спецслужби встановили, що з початком передвиборчої кампанії зловмисники почали через дві "ботоферми" активно розміщувати матеріали для дискредитації дій державної та обласної влади. Максимальна активізація поширення деструктивних матеріалів планувалась напередодні та безпосередньо в день проведення місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що для поширення неправдивої інформації зловмисники використовували низку бот-акаунтів. "Ботоферми" забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів у загальнодоступних та соціально-орієнтованих ресурсах через російську веб платформу.

Один із учасників також адміністрував у соцмережах групи із загальною аудиторією понад 300 тисяч учасників. Там він розміщував матеріали, які, згідно із висновком лінгвістичної експертизи, містили заклики до зміни меж території чи кордонів України.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку і символіку країни-агресора. Також вилучено обладнання "ботоферм" – 5 сім-банків на 32 порти кожен, майже 4 тисячі сім-карток операторів зв’язку.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України(Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

В СБУ також розповіли, що в Івано-Франківську місцевий мешканець через "ботоферму" упродовж 3 років надавав замовникам послуги зі створення десятків тисяч фейкових профілів у соцмережах та месенжерах.

"За оперативними даними СБУ, напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку, поширення недостовірної та деструктивної інформації.Під час обшуку за місцем роботи зловмисника вилучено 2 VoIP шлюзи, 7 USB-модемів, понад тисячу сім-карток та комп’ютер, з якого він здійснював керування ботофермою", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, у вересні СБУ заблокувала міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та декількох областях, яку курували з Росії. Можливості мережі дозволяли генерувати фейки від 10 000 спамерських пошукових роботів.

Ботоферма спеціалізувалася на замовлення по ескалації конфлікту на Донбасі. Її організатори робили інформаційні "вкидання", сприяли поширенню негативних настроїв і дискредитували українську владу всередині країни і за її межами.