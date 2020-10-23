Фото: https://www.npu.gov.ua/

Нацполіція викрила кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника, які організували "сітку" підкупу виборців.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, вказані особи пропонували громадянам винагороду у сумі 1000 гривень за один відданий голос за визначеного кандидата під час виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року. Розподіл грошей мав відбутися за наступною схемою: 500 гривень до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за певного кандидата", йдетсья у повідомленні столичної прокуратури.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Києва, кандидата в депутати та його помічника викрили під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. У них вилучили списки громадян одного з районів столиці із зазначенням даних людей, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата. Також у них знайшли конверти з грошами, чорнові записи та інші речові докази.

"Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Нагадаємо, раніше один з кандидатів на посаду голови ОТГ у Київській області вітав вчителів конвертами з грошима. За підкуп виборців йому повідомлено про підозру.