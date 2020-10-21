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Держмитниця звільнила керівника Одеської митниці та ініціювала її повний аудит

Причиною звільнення Дениса Пудрика названі негативні результати роботи митниці під його керівництвом впродовж двох місяців.

Держмитниця звільнила керівника Одеської митниці та ініціювала її повний аудит
Склад контейнеров на Одесской таможне
Фото: Думская

Державна митна служба повідомила про звільнення виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика та ініціювання її повного аудиту.

Пудрика призначили на посаду в. о. начальника Одеської митниці 21 серпня. Причиною його звільнення названі негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців.

"Керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовані численні випадки заниження вартості імпортованих товарів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%. В результаті держбюджет недоотримав законні платежі.

"У зв'язку із встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці. Його висновки будуть оголошені після закінчення перевірки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в жовтні на одному з митних постів Запоріжжя викрили схему незаконного експорту зернової продукції до Євросоюзу з мінімізацією податкових платежів. Її налагодив керівник цього посту разом з кількома бізнесменами.

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