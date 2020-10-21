Підозрюваному інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України під час окупації Криму.

Посадовцю ФСБ РФ повідомили про підозру у підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України під час окупації Криму.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"У ході досудового розслідування встановлено, що у лютому-березні 2014 року посадовець спецслужби країни-агресора, перебуваючи на території України, а саме в м. Сімферополь Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ та Збройних Сил РФ, вчиняв дії, направлені на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Таким чином, був реалізований заздалегідь розроблений злочинний план окупації та подальшої анексії території півострова Крим", - йдеться в повідомленні.

Також слідство встановило, що співробітник ФСБ РФ шляхом умовлянь, підкупу та погроз закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону, дислокованого на території АР Крим, вчиняти дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України.

"Мова йде про не перешкоджання спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та перехід на бік російської прикордонної служби", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваному інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків; підбурюванні до вчинення державної зради та веденні агресивної війни проти України.

Нагадаємо, у квітні власнику однієї з найбільших компаній-провайдерів повідомили підозру у державній зраді. Його підозрюють у сприянні в отриманні доступу ФСБ до особистого листування українців у Криму. За даними слідства, власник компанії за попередньою змовою з юристом і за сприяння громадянина Росії підключили телекомунікаційні мережі цієї юридичної особи до системи оперативно-розшукових заходів, яка здійснює моніторинг і зберігання персональних даних користувачів Інтернету на території Криму і в інтересах ФСБ країни-окупанта.