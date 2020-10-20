Російському пропагандисту Корчевнікову знову заборонили в'їзд в Україну

Заборона діятиме ще 3 роки - до жовтня 2023 року.

Державна прикордонна служба Україна (ДПСУ) вдруге заборонила в’їзд в Україну телеведучому "Россия-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас" Борису Корчевнікову, який незаконно відвідував окупований Крим.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Українська правда".

"Цьому громадянину Росії заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - сказав Демченко.

Фото: https://www.pravda.com.ua/

Сьогодні стало відомо, що Корчевніков знову перебуває у Києві. Пропагандист оприлюднив у Instagram фото з Києва та ще одне з гелікоптера.

Як повідомив активіст Сергій Стерненко у Facebook, Корчевніков прибув в Україну для участі у зйомках на запрошення телеведучої, дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Відповідаючи на питання, як Корчевніков потрапив в Україну, Демченко пояснив, що на момент перетину росіянином державного кордону України доручень правоохоронних органів щодо заборони в'їзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого півострову Державній прикордонній службі не надходило.

Після розголосу в медіа прикордонники провели додаткову перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами винесли Корчевникову заборону на в'їзд в Україну.

У вересні 2014 році Борису Корчевнікову було винесено заборону на в’їзд в Україну терміном на 5 років. В середині жовтня 2019 року пропагандист знову приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно "Покров", на якому нібито отримав нагороду.

У СБУ тоді повідомили, що Бориса Корчевнікова впустили в країну, бо кримінальне провадження проти нього було закрите.