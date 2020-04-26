Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Шмыгаль призвал украинцев готовиться к жизни "по новым стандартам" после смягчения карантина
Мэра Покрова задержали по подозрению в хищении 1,3 млн грн
Мэра Покрова задержали по подозрению в хищении 1,3 млн грн
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Кабмин представил план выхода из карантина
Кабмин представил план выхода из карантина
В Украине нашли защитные костюмы с требуемым стандартом в два раза дешевле китайских, купленных Минздравом
В Украине нашли защитные костюмы с требуемым стандартом в два раза дешевле китайских, купленных Минздравом
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
ВОЗ: те, кто переболел коронавирусом, могут заразиться повторно
ВОЗ: те, кто переболел коронавирусом, могут заразиться повторно
ГлавнаяПолитика

​СБУ не нашла состава преступления в посещении Крыма российским пропагандистом Корчевниковым

В прошлом году он приезжал в Киев.

​СБУ не нашла состава преступления в посещении Крыма российским пропагандистом Корчевниковым
Борис Корчевников в Киеве
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего "Россия 1", генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Крым.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Крым.Реалии".

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства [посещения Крыма]. Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины [установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления]", – говорится в ответе СБУ.

Фото: Крым.Реалии

Дело было открыто в конце 2019 года на основании общественного активиста Сергея Стерненко.

Напомним, в середине октября 2019 года телеведущий Борис Корчевников приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино "Покров", на котором якобы получил награду. Позднее Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП). Тогда в СБУ заявили, что "данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также