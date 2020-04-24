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Баканов отверг обвинения Рябошапки

"Он говорит или пишет неправду".

Баканов отверг обвинения Рябошапки
Фото: ssu.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отверг обвинения бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки в блокировании подозрения по делу Приватбанка.

"Он говорит или пишет неправду", - сказал Баканов в комментарии "Украинским новостям".

Он добавил, что у него есть свое субъективное мнение относительно всего, что говорит или пишет Рябошапка, но не стал говорить на эту тему.

Напомним, 23 апреля Рябошапка заявил, что руководство СБУ во главе с "другом президента" Бакановым де-факто блокирует предъявление подозрения организаторам коррупционной схемы в Приватбанке.

По его словам, СБУ якобы не дает провести ключевую экспертизу для установления ущерба. Без нее по закону нельзя сообщать о подозрении.

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Источник: "Українські новини"
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