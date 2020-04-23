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Первым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригады

Александр Порхун воевал в Донбассе, в 2015 году получил Героя Украины.

Первым замглавы министерства по делам ветеранов стал бывший комбат житомирской 95-й бригады
Александр Порхун
Фото: скрин видео

Кабинет министров назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов.

Распоряжение от 22 апреля 2020 № 432-р о назначении премьер-министр Денис Шмыгаль подписал 22 апреля. Обнародован документ 23 апреля.

Как известно, Александр Порхун - украинский политический и общественный деятель, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Он бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Порхун воевал в Донбассе, в 2015 году получил звание Героя Украины.

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