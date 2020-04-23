В конце ноября 2019-го подполковник Колесник был переведен в Киев и получил звание полковника.

Муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой - Денис Колесник, который работает в структуре Национальной полиции, был переведен в Киев и пошел на повышение после того, как его жена попала во власть.

В ноябре 2019 года он был переведен в Киев и получил звание полковника. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает Радио Свобода.

До того, как попасть в политику, став депутатом партии "Слуга народа", Ирина Венедиктова заведовала кафедрой гражданско-правовых отношений на юридическом факультете Харьковского национального университета им. Казарина.

Ее супруг, Денис Колесник, занимал должность начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области. В ноябре 2019 года он стремительно пошел на повышение, став заместителем начальника департамента киберполиции всей Украины. В этом же месяце он получил звание полковника.

Ирина Венедиктова в это время уже возглавляла парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"Схемы" также отмечают, что в декларациях Ирины Венедиктовой и ее супруга Дениса Колесника по-прежнему отмечено, что они проживают в Харькове. На самом деле семейство генпрокурора живет на ул. Круглоуниверситетской на киевских Липках. Квартира, в которой они живут, оформлена на других людей, непубличных. Что примечательно, тоже выходцев из Харькова.

Журналисты задали Венедиктовой вопрос о том, почему в ее декларации не указана недвижимость, которой она пользуется в Киеве.

"Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы-адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю, частно-публичной жизни - все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональный юридическое сопровождение", - ответила Венедиктова.