Александр Трухин: «Я уверен, что шока для украинской экономики не будет»

Мировая экономика вошла в рецессию, последствия которой могут оказаться более разрушительными, чем обвал 2008-2011 годов. Впрочем, украинская власть сохраняет оптимизм, уверяя: украинская экономика справится, даже если МВФ откажется предоставить кредит в этом году. Об этом в интервью LB.ua заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, народного депутата фракции «Слуга народа» Александр Трухин .

Фото: предоставлено Александром Трухиным

«Если по каким-то причинам МВФ не доступен, это не является приговором»

Оппозиция критикует принятые парламентом изменения в бюджет. В первую очередь – за беспрецедентное увеличение дефицита бюджета почти втрое – до 298 млрд. грн. Этот дефицит Кабмин намерен компенсировать за счёт будущих кредитов от МВФ и Всемирного банка в сумме $11 млрд. Вы как экономист, не считаете как минимум рискованным принятие таких изменений в бюджет – под гипотетическую возможность получить кредит?

Я с этим не согласен и объясню почему. Макроэкономическая помощь не зависит только от МВФ. В изменениях к бюджету, которые касаются баланса внутренних и внешних займов, нет расшифровки: о ком же мы конкретно говорим. МВФ – это просто самый надежный и стратегический партнёр не только для Украины, но и для всех стран, которые понимают, что в условиях кризиса как раз эта институция является первой инстанцией. Тем более, что именно МВФ предоставляет более выгодные и качественные условия кредитования под более низкие процентные ставки. Государство получает при этом более высокие кредитные рейтинги, что соответственно даёт тебе большую гибкость для принятия решений при финансовом планировании. Но даже если по каким-то причинам МВФ не доступен, это не является приговором для какой-то страны. Она может заимствовать, но стоимость этого ресурса в 90% случаев будет иной.

То есть вы не согласны с тем, что в нынешних условиях мы «кроим» бюджет, увеличивая расходы под мифические деньги, которые не факт, что получим?

Абсолютно нет. Напомню, что эти изменения готовились не один день. Над изменениями в бюджет работала рабочая группа, в которую вошли представители не только монобольшинства, как сейчас модно называть нашу команду. В штаб помимо представителей правительства включили членов оппозиционных сил, фракций. Поэтому все вместе работали над антикризисными мерами, в том числе над изменениями в госбюджет.

И когда в оппозиции говорят, что им что-то непонятно или неизвестно, что изменения к бюджету – не реалистичные, то они часто лукавят. Все цифры изначально им были доступны. Во многом, на мой взгляд, это вопрос нашей внутриполитической ситуации. Но когда мы говорим о наших международных партнерах, то МВФ акцептирует страны в стабильной зоне с дефицитом 2-3%. В условиях же кризиса — не больше 8%. При планировании изменений бюджета эта рамка нами была выдержана.

Простым и человеческим языком: ничего у нас в стране не остановится, не прекратятся выплаты пенсий, это не повлияет на зарплаты бюджетников. Страна не остановится. Гривна – стабильна. Поэтому я думаю, что неожиданных сценариев для нас не будет.

Фото: EPA/UPG

Да, сегодня штиля нет нигде в мире. Где-то уже даже шторм. Весь мир находится на пороге большой экономической рецессии. Кризисы 2007 года, проблемы в экономике 2014 года могут показаться просто сказками. Я не нагнетаю ситуацию и не сгущаю краски, но нынешний кризис и нам бы показался сказкой, если бы мы не действовали оперативно. Не предпринимали бы необходимые меры и шаги. А это на сегодняшний день мы делаем. Поэтому я уверен, что шока для украинской экономики не будет. Да, промышленное производство не только в Украине сократилось только за первый квартал на 10%, у нас «выключены» целые отрасли. Например, авиаперевозки. Сильно ударило по логистическим компаниям. Самая большая экономика по потреблению в мире – Китай – тоже «зависла» больше, чем на квартал. Вы сами понимаете, что это не может бесследно сказаться на Украине, которая является частью глобальной экономики.

МВФ прогнозирует реальное падение ВВП Украины на 7,7%. Правительство в изменениях к бюджету заложило падение ВВП минус 3,9%. То есть фонд даёт более пессимистичный прогноз? У нас же, вашими словами, не будет неожиданных ситуаций?

Речь идёт о падении ВВП выше 7% от запланированного ВВП на текущий год. И это не совсем корректная оценка. У нас был прогнозируемый рост экономики в пределах 3% с небольшим. Когда же мы пересмотрели бюджет, то у нас произошла коррекция, когда мы убрали вниз 4,8% пункта. Суммарно, если сложить эти показатели, можно говорить об озвученных вами цифрах.

В начале нашего интервью вы сказали, что отказ МВФ не станет приговором. Где тогда Украина возьмёт деньги, чтобы перекрыть дефицит и обеспечить обслуживание уже существующих долгов?

Я говорил и повторю, что МВФ – самый надёжный партнёр с лучшими условиями. Думаю, Украина как раз пойдёт этим путём. Но если говорить о правилах мирового заимствования, то есть пути помимо МВФ.

Фото: facebook/Слуга Народу

Какие для Украины доступны?

То есть вы спрашиваете: если, не дай бог, будет «план Б»?

Назовём его так.

Есть Всемирный банк, есть гранатовые программы ЕС, а также абсолютно рабочие кредиты по линии ЕС. Есть возможность напрямую получить кредит или безвозмездную помощь от США. И много других кредитных институций, а также возможность заимствования на внутреннем рынке, где уже в прошлом году было привлечено достаточно большое количество ресурсов. Успешно шло погашение обязательств в виде ОВГЗ. Поэтому на финансовом рынке инструментов более чем достаточно. Просто у каждого из них есть своя специфика и цена.

Одно из главных условий МВФ для выделения транша Украине – принятие закона о рынке земли, и банковского или т.н. «антиколомойского» закона. Сможет ли «Слуга народа» проголосовать его, учитывая, что сейчас такая возможность заблокирована огромным количеством поправок?

Зная взвешенного и на самом деле «стража» Конституции спикера Дмитрия Разумкова, уверен, что мы пойдём строго в рамках регламента. Думаю, спикер, наша команда, все мы вместе найдём достаточно быстро выход из этой ситуации. Не думаю, что будет коллапс парламента на ближайшие месяцы. Уверен на 101%, что в этом случае вы не увидите повторения сценария с рассмотрением закона о земле. Что касается непосредственно закона о банках, то настроения в парламенте постоянно меняются. Некоторые фракции, например, «Европейская солидарность», изначально поддержала законопроект в первом чтении, но ко второму чтению поменяла свою позицию. Фракция не голосовала за изменения в регламент, что ускорило бы принятие закона о банках. Поэтому пока что довольно сложно прогнозировать: будут ли голоса за закон о банках в целом. Но как показывает практика, парламент в сложную минуту объединяется и принимает необходимые решения.

Фото: eurosolidarity.org

«Мы четко владеем цифрами и понимаем, какими финансовыми возможностями располагают на местах»

Оппозиция критикует вас за урезание социальных статей в новом бюджете: минус 8,2 млрд. грн на субсидии, минус 1,55 млрд. грн на соцзащиту педагогов, минус 1,3 млрд. грн на выплаты многодетным и малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью. То есть, самым незащищенным выплаты порезали. В то время, когда на так называемую «Большую стройку» оставили беспрецедентные 63 млрд. грн.

Во-первых, готовя изменения к бюджету и сокращение по ряду статей, мы не принимали их огульно. Рабочая группа опиралась строго на цифры и расчёты профильных министерств. Что касается уменьшения субсидий, то расчёты предоставил Минсоц. После переписи населения, индексации пенсий и тёплой зимы, мы получили экономию в 10 млрд. грн. Это по расчётам министерства. Но мы не рискнули сократить субсидии на такую сумму. Могли быть где-то неточности в расчётах, либо будут новые корректировки. У нас были горячие дискуссии с министром на этот счёт в комитете. Кто-то предлагал цифру 8 млрд. грн, министерство показывало расчёты с 10 млрд. В итоге мы остановились на цифре 8 млрд. грн. Одновременно, оставляя запас как раз на уточнение. Точно так же по всем другим статьям.

Да, идеальных бюджетов не бывает. Никто в мире не знает, когда закончится пандемия. Не исключаю, что мы ещё раз можем пересмотреть бюджет. Если не будет вспышки после Пасхи, постепенно будем идти на послабление карантинных норм. Мы должны думать о том, что завтра экономика должна работать и не просесть. Если же мы говорим о сохранении финансирования «Большой стройки», то это правильное и важное решение как раз для запуска экономического развития. Это государственные инвестиции в инфраструктуру путём создания новых рабочих мест и так далее. Программа президента «Большая стройка» включает не только создание новых больниц и школ, множества нужных стране объектов, но и дорог. Поэтому Дорожный фонд сохранен. Только на государственные дороги заложены беспрецедентные 32 млрд. грн. Что это даст? Десятки тысяч рабочих мест для данной отрасли, далее с мультипликатором – ещё десятки тысяч таких же мест для смежных областей. Люди будут обеспечены зарплатой и работой. Будут поступления от налогов. Такие большие капитальные вложения в инфраструктуру запустят возможность получения гражданами качественного уровня жизни, обучения детей, медобслуживания, дорог. Всего, за что нас и выбирали. Поэтому эту программу «Большая стройка» нельзя сокращать.

Фото: unn.com.ua

Но тот же стабилизационный фонд по борьбе с коронавирусом в изменённом бюджете оказался меньше, чем предусмотренные средства на «Большую стройку».

Это не так. Почему же. Стабфонд у нас тоже 60 с копейками млрд. грн.

В рамках стабфонда вы повысили на 300% оклады медикам, но переложили это финансирование на местные бюджеты. Такое решение не похоронит на практике само решение о повышении выплат медикам в условиях борьбы с коронавирусом?

Не похоронит. Мы четко владеем цифрами и понимаем, какими финансовыми возможностями располагают на местах. Да, ранее мы видели, как некоторые местные органы самоуправления жаловались о малом количестве у них средств, а потом год заканчивали с депозитами на счетах и не использовали средства для граждан, которые их выбирали. Поэтому ситуация с муниципалитетами абсолютно стабильна и медики получат свои деньги и надбавки.

Малый и средний бизнес называет недостаточными решения Кабмина и Рады об отмене налога на землю, ЕСВ на два месяца. Вы в прошлом предприниматель, с этим согласны?

Мы наблюдаем, что малый и средний бизнес в сфере услуг достаточно быстро переориентировались. Кафе и рестораны открыли доставки. Многие сервисные компании работают удаленно. Многие перевели своих сотрудников и они продолжают работать на дому. При этом, да, они получили налоговые каникулы по уплате аренды, налога на землю, недвижимое имущество. Я считаю, что государство на сегодняшний день сделало первый шаг в этом направлении. Конечно, этого может быть недостаточно. Для этого у нас есть стабфонд и резервный фонд. Поэтому возможны новые стимулирующие программы для отдельных секторов.

Сегодня у нас два главных вызова. Первый – пережить пандемию, защитить здоровье и жизни граждан. Это задача номер один. Параллельно, но не в ущерб людям, мы должны думать об экономике. Потому что завтра людям нужно будет есть. Нельзя допустить, чтобы люди оставались без работы, какие-то отдельные отрасти страдали больше, остались без господдержки. Для этого оперативно мониторится ситуация как в малом, среднем, так и крупном бизнесе. Не вижу на сегодняшний день каких-то фундаментальных предпосылок, которые бы похоронили у нас целую отрасль. Да, всем сегодня сложно. Все на себе ощутили последствия карантина и кризиса. Но мы постараемся максимально оперативно и с меньшими потерями выйти из этой ситуации.

Фото: facebook/Київська міська державна адміністрація - КМДА

В Раде по требованию оппозиции создана ВСК по расследованию озвученных экс-министром финансов Игорем Уманским фактов недополучений в бюджет от «скруток» НДС ежемесячно в размере 5 млрд. грн. Оппозиция назвала увеличение вами дефицита бюджета на 120 млрд. грн на 2020 как раз «узакониваем» коррупции. Вы согласны, что в этом вопросе нужно разобраться?

Однозначно. Считаю, если будут виновные и причастные, то они должны понести наказание. И не на бумаге, а в реале. Это должно быть правильным уроком для всех представителей власти. Люди должны увидеть, что подобная информация не остаётся без нашего рассмотрения. Я приложу максимальные усилия для этого. Не исключаю, что войду в состав этой ВСК. Считаю, что в максимально короткие сроки мы должны получить ответы.

Изменения в бюджет предусматривают одноразовую выплату для пенсионеров в размере 1 тыс. грн. Чиновникам и депутатам ограничили зарплату до 47 тыс. грн в месяц. Это справедливо?

Рыночная экономика сама по себе не совсем опирается на базовые постулаты и понятие справедливости. Поэтому это сложный вопрос. Однозначно считаю правильным решение об урезании зарплат чиновникам и госменеджерам, набсоветам, которые получали большие деньги. Это, естественно, вызывало вопросы у людей. Что это за такая привилегированная каста людей, которая получает такие зарплаты? Когда для других ситуация мягко говоря сложная. Выплата пенсионерам по 1 тыс. грн, плюс 500 грн – старше 80-ти лет – это не панацея. Но это тот минимум, который президент, Кабмин и парламент смогли найти. И это немалая сумма. Это в районе 10 млрд. грн. Конечно, уверен, что каждый пенсионер хотел бы каждый месяц получать дополнительно по этой тысяче грн. Но мы должны реально оценивать свои ресурсы и максимально двигаться в направлении, когда минимальная пенсия будет соответствовать прожиточному минимуму. Это, конечно, довольно амбициозная задача, но мы должны накормить стариков и дать им средства для достойной жизни, а не выживанию. Поэтому эта тысяча – это максимальное, что мы могли выделить в этой ситуации.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Нам важно пережить первые 10 дней после Пасхи»

Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 11 мая, пообещав ослабление по целому ряду позиций. Но пока что без «запуска» сферы услуг. На ваш взгляд, это обоснованно? Что нужно в первую очередь запускать и ослабить?

Нам важно пережить первые 10 дней после Пасхи, чтобы не было вспышки заболеваемости. Если мы выйдем на конец мая без пика коронавируса, считаю, в первую очередь надо запускать все, что касается стимулирования мелкого и среднего бизнеса. Да, он на сегодняшний день получил наибольшую нагрузку, потому что пока что «выключен» полностью. Если же ситуация с карантином затянется, не исключено, что тогда нужно будет помогать и большому бизнесу. Крупный бизнес пока что не настолько подвергся удару, как мелкий и средний.

Власть рассматривает возможность «каникул» по оплате за ЖКУ, как это происходит во многих странах мира на период карантина?

В переходных положениях к бюджету, которые мы приняли, четко указано: с людей не взимается пеня за несвоевременную неуплату ЖКУ. Крупный бизнес здесь подставил плечо. Наши граждане в основном сознательные и платят. Но мы не можем заставить платить тех, кто не в силах. Когда закончится карантин, когда будут убраны все субъективные причины неуплаты, а останутся только объективные, мы оценим объём неуплаты и финансовый разрыв на данном рынке с поступлением средств генерирующим и транспортирующим компаниям. Тогда и будем говорить о том, нужно ли здесь вмешательство государства.

Фото: EPA/UPG

Мы уже не первый раз наблюдаем в парламенте ситуацию, когда фракции «Слуга народа» не хватает голосов для принятия решений без сторонней помощи – внефракционных, голосов группы «Доверие» и «За будущее», фракций «ЕС» и «Голос», и даже ОПЗЖ. Сейчас на повестке принятие «антиколомойского» законопроекта, а внутри вашей фракции много «адептов» олигарха, выступающих против его принятия. Это крах монобольшинства?

Монобольшинство существует. Хотя мне лично вообще не нравится как слово «монобольшинство», так и термин «адепты Коломойского». Чем больше мы будем произносить эти фразы, тем больше будем скатываться в своей политической культуре. У нас не должно быть законов «против» кого-то персонально. И у нас не должны писаться законы под кого-то. Я считаю, что есть законопроект о банках. Да, он не простой. Он затрагивает вопросы, связанные не только с «Приватбанком», но и всей отрасли, фундаментальные подходы судопроизводства. Поэтому этот законопроект и вызвал такие разные подходы. Да, кто-то играет в политику. А кто-то за равные права для всех и избирателей, которые нас выбирали. Кто-то же торгуется за преференции для себя. Вся эта картина и видна на табло.

Но монобольшинство есть, если вам так удобно его называть. Из фракции никто не выходит. И не собирается. Да, во фракции много разных людей с разной жизненной позицией, разными взглядами, в том числе на развитие экономики. Мы часто и долго обсуждаем те или иные вопросы. Но в итоге, когда есть решение большинства поддержать решение, это делается. Знаете, мы очень долго можем спорить в кулуарах, но потом голосуем. Если вы видели, то был результат по тому же закону о регламенте, когда хватило бы голосов и в самой «Слуге народа».

От фракции «Слуга народа» голоса дали только 205 при минимально необходимых 226 депутатов.

Я говорю о 205 – «Слуга народа», внефракционных, а такими у нас являются и спикер, и вице-спикер. Поддержала группа «Доверие». Поэтому и без ОПЗЖ нам бы хватило голосов.