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Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе

"Если он постоянно путает причины со следствиями и наоборот, то "какой это нафиг" президент?"

Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Фото: Макс Левин

Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала заявления президента Владимира Зеленского относительно реформы здравоохранения в интервью для фильма "Год президента Зеленского".

"Дякую, дуже дякую за це кіно", - написала Супрпун в фейсбуке вечером 23 апреля, отметив, что, очевидно, президенту недостаточно года, чтобы разобраться в реалиях системы здравоохранения Украины и содержании медицинской реформы.

Бывшая глава Минздрава навела несколько своих "самых любимых тезисов Зеленского". В частности, о том, что "нам досталась в наследство далеко не идеальна медицина".

Супрун отметила, что украинцам в наследство досталась старая советская медицинская система, "в которой десятилетиями декларативно провозглашалось здоровье граждан высшей ценностью государства. Зато в реальности эта система стала плацдармом для обогащения определенных каст выдающихся врачей, медицинских феодалов и фармацевтической мафии. И отнюдь не ставила на первое место реальную заботу о здоровье и жизни граждан".

"За 25 лет независимости Украины на посту министра здравоохранения было 22 человека. Старт с нуля с приходом каждого нового министра - одна из причин, почему ничего годами не менялось. Только в 2016 году мы начали постепенно воплощать изменения и фактически с нуля строить новую систему здравоохранения", - пояснила Ульяна Супрун.

Она отметила, что "низкие зарплаты врачей, ужасные условия в больницах - это проблемы, по которым и было начато трансформацию системы здравоохранения, а не ее последствия".

"Изменения начались в 2018 году на первичном звене медицинской помощи. Первичное звено - это семейные врачи, с которых начинается путь пациента в системе здравоохранения. Вследствие реформы на первичном звене заработные платы семейных врачей и медицинского персонала выросли в 2-4 раза", - подчеркнула экс-глава Министерства здравоохранения.

Супрун напомнила, что следующий этап изменений начался только в апреле 2020 года. Именно он включает больницы и поликлиники, где по словам президента, ничего не готово.

"Зеленскому надо понять, что системные и комплексные реформы не происходят в турборежиме. Не бывает просто "вжух" - и все готово. Такие изменения требуют четкой стратегии, времени, денег, ресурсов, а главное - профессиональных людей, которые готовы их воплощать", - подчеркнула Супрун.

"Ну и также надо понимать, что его должность не обязывает делиться "впечатлениями" по тем, где он не компетентный. Значительная часть граждан до сих пор склонны воспринимать его всерьез", - прокомментировала она слова президента Зеленского о медреформе.

"Для того, чтобы понимать реальную готовность - недостаточно читать бумажки с цифрами и слушать "выдающихся" врачей", - добавила она, комментируя заявление главы государства о готовности медицинских учреждений к эпидемии COVID-19.

Касаемо ситуации с масками, которую президент назвала "каким-то позором", бывшая и.о. министра здравоохрпнения отметила, что когда другие страны мира, не дожидаясь пиков в количестве случаев, сразу же запретили любой вывоз средств индивидуальной защиты, из Украины продолжали их вывозить дальше.

"Сейчас есть такие цифры: с 1 по 15 апреля в Украине предприятия закупили 5, млн масок. Этого реально недостаточно для того, чтобы обеспечить медицинских работников. Например, в Нью-Йорке одна больница использует около 100 тыс. масок в день. Если в Украине 242 опорные больницы, то несложно посчитать на сколько времени медицинским работникам в этих больницах хватит 5,700000 млн масок: для всех больниц этого хватит на несколько более, чем один день", - пояснила Супрун.

"Не рассчитывать правдивые потребности и не пытаться их обеспечивать - вот это позор", - добавила она.

Относительно желания главы государства после коронавируса полностью изменить подход к реформе, Супрун согласилась, отметив, что "должно быть больше финансирования на сферу здравоохранения, большая поддержка Национальной службы здоровья, должны попытаться быстрее все внедрять. А не менять министров здравоохранения три раза чуть более чем за полгода".

Бывшая глава Минздрава посоветовала Владимиру Зеленскому "заниматься своими делами и выполнять свои полномочия". "В Конституции Украины они четко прописаны", - подчеркнула она.

"И никому не нужен этот пафос в отношении медицинских работников. Они уже почти 30 лет слушают от различных должностных лиц о том, какие они профессиональные и уникальные, но никак не дождутся достойных условий работы. И эти достойные условия принесет только полноценная трансформация системы, а не временные надбавки и подачки", - добавила Ульяна Супрун.

На слова главы государства о том, что "сейчас происходит все в ручном режиме", она ответила вопросом: "Может, все так плохо, потому что все происходит в ручном режиме? Когда президент не министр, но в ручном режиме хочет все контролировать - это хуже чем пандемия", - добавила Супрун.

"О содержании "более 20 самолетов" почему-то никто не знает: какие средства, именно, у кого и в каком количестве куплено, куда распределены? Если президента так легко обмануть, если он никак не может узнать что-то подробнее чем "20 самолетов", если он постоянно путает причины со следствиями и наоборот, то "какой это нафиг" президент?", - резюмировала Ульяна Супрун.

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