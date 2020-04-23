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Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам

Он подтвердил, что несколько дней назад имел разговор с Зеленским в Офисе президента. 

Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили назвал ключевые моменты, на которых бы хотел сконцентрироваться в случае назначения на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Об этом он сообщил в интервью "НВ".

По его словам, это - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляция.

Саакашвили отметил, что будет презентовать свои планы на работу перед фракцией "Слуга народа" завтра, 24 апреля, но уже сегодня "проводил разговоры с отдельными группами депутатов, которым интересно, что я хочу сделать для государства". 

"То, что я хочу донести до депутатов, что парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ. Потому что сейчас связь между правительством и парламентом не настроена. Правительство хочет, чтобы депутаты автоматически поддерживали все их законопроекты, ничего им даже не объясняя. Без коммуникации с большинством и без поддержки Рады проводить реформы сложно. Вице-премьер - это как министр без мандата. Ему нужна слаженная работа всех. Это я хочу объяснить большинству", - заявил политик. 

Михаил Саакашвили также подтвердил, что несколько дней назад имел "основательный разговор" с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось его назначение на должность вице-премьер-министра.

Напомним, что информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам LB.ua подтвердили 22 апреля сразу несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "СН" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой. 

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента Владимира Зеленского.

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