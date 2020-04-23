Экс-нардеп Черненко признал вину в получении незаконной компенсации за жилье

Бывший депутат Верховной Рады Александр Черненко (входил во фракцию БПП) признал вину в получении незаконной компенсации за жилье.

Об этом он сказал на заседании Высшего антикоррупционного суда.

Следствие установило, что Черненко получил 582 430 гривен компенсации, в то время как у его жены Зоряны Скалецкой было жилье в Киеве, а сам он проживал в населенном пункте неподалеку от столицы.

Но Черненко сказал, что у него с женой были сложные отношения, а с расстоянием между Бородянкой, где прописан, и Киевом он просто ошибся.

"Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности... Я знал, что не начисляется компенсация тем, кто проживает или имеет место для проживания в 30-километровой зоне. Я зарегистрирован в Бородянке. Я был уверен, что это 50 километров, но считать нужно не от центра, а от границ Киева, и Бородянка входbт в эту зону. Если бы я на тот момент все это знал, я бы не обращался за компенсацией", - сказал он.

Бывший депутат пошел на сделку со следствием, признал вину по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью) и согласился полностью компенсировать нанесенный им ущерб.

Обвинение предложило назначить ему 3 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в избираемых органах государственной власти. Срок испытательного срока - 1 год.