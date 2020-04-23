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Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России об отмене санкций

"22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась".

Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России об отмене санкций
Фото: IOGT International

Украина заблокировала в ООН инициированную Российской Федерацией декларацию об отмене санкций.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

"Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась", - говорится в сообщении на странице МИДа в "Фейсбуке".

Однако, украинская делегация прервала "процедуру молчания" и заблокировала российскую инициативу.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что в Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина.

"Наше государство отдано борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию", - добавил он.

"Особенно циничным выглядит призыв решать проблемы «как добрые соседи». Напомню, Генассамблея ООН признала Россию государством-оккупантом и государством-агрессором", - прокомментировал российский документ спикер Постоянного представительства Украины при Организации объединенных наций, вице-председателем Комитета ООН по вопросам информации от восточноевропейской региональной группы Олег Николенко.

Он добавил, что против российского проекта также выступили наши партнеры - США, Канада, Великобритания, ЕС, Грузия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея.

Напомним, 3 апреля Украина уже блокировала предыдущую попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

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