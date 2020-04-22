Практически вся борьба с коронавирусом лежит на местных бюджетах, - мэры украинских городов

Сегодня практически вся борьба с коронавирусом лежит на городских бюджетах. Так, только бюджет такого небольшого города, как Белая Церковь, потеряет около 150 млн гривен прямых и косвенных затрат на борьбу с эпидемией и ее последствиями в этом году. Об этом заявил Геннадий Дикий, мэр Белой Церкви Киевской области, во время онлайн-круглого стола "Украинские города на карантине", который был организован Институтом Горшенина при поддержке Ассоциации городов Украины и интернет-портала LB.ua.

"Хорошо, что в свое время начали децентрализацию, поэтому городские советы могут выделить какие-то средства. Все положили на городские больницы, и сегодня мы полностью обеспечиваем их всем необходимым: средствами защиты, лекарствами, которые сегодня поднялись вдвое в цене. Сегодня лечение одного больного обходится в 30 тыс. грн. И слава Богу, что в местных бюджетах есть какие-то ресурсы, чтобы мы смогли это закупить, обеспечить больницы, больных и врачей, в первую очередь, всем необходимым. Конечно, потери городских бюджетов это минимум 50 млн, а вообще это 150 млн, если взять по Белой Церкви, косвенных и прямых затрат.

Сегодня практически вся борьба с коронавирусом лежит на городских бюджетах. Мэры между собой созваниваются, получают где что могут. Почему не дать сейчас городам бесплатный кредит, почему государственные банки нам не дадут с нулевой ставкой, чтобы мы могли взять эти средства и использовать, в первую очередь, на борьбу с коронавирусом, а во вторую очередь - на обеспечение всех других структур жизнедеятельности ", - предложил мэр Белой Церкви.

Его мнение поддержал Александр Шамота, и.о. городского головы, секретарь городского совета Полтавы: "Города находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. За социальным обеспечением идут в городской совет, врачи за зарплатой идут в городской совет ... Если бы мы не предусмотрели социальные гарантии медработникам еще в марте - то врачи бы разбежались. Если мы говорим о потерях бюджета - то для поддержки бизнеса мы будем первую и вторую группу частично или полностью освобождать от налогов, это где-то 2,5 миллиона в месяц недополучает бюджет, если мы говорим о земельном налоге - это еще 20 млн, если мы говорим о налоге на движимое имущество - это еще 7-8 миллионов. Это только то, что можно посчитать сейчас. А еще НДФЛ, акцизный налог от горючего, который упал, потому что цены на топливо снизились. Во-вторых, снизилась покупательная способность. Вместе с тем, государство не предлагает компенсаторов. Потому что города платят сегодня за тех неплательщиков, которые сейчас не платят. То есть государство дало людям возможность не платить, не платить пеню, но не дала возможность коммунальным предприятиям, которые в основном находятся в городах и дофинансируются из городского бюджета, не платить, также иметь отсрочку. Мы общались с премьер-министром - пока государство не имеет понимания в этом вопросе. Это касается, как говорил мэр Белой Церкви, возможных беспроцентных кредитов на погашение кассовых разрывов ", - отметил и.о. мэра Полтавы.