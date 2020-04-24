​Запланированная на июль конференция по реформам в Украине будет перенесена, - МИД

Она должна была состояться 7 июля в Литве.

Четвертая конференция по вопросам реформ в Украине, которая должна была состояться в Литве 7 июля, будет перенесена в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Это все еще обсуждается, но мы все понимаем, что конференции и саммиты не будут возобновлены в ближайшее время. Так что нам надо искать альтернативные даты", - сказал он на онлайн-конференции, организованной Советом внешней политики "Украинская призма".

Ukraine Reform Conference - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

Конференция была основана правительством в 2017 году и уже третий год выступает платформой, объединяющей украинских и международных государственных чиновников, бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.

Ранее конференция проходила в Лондоне, Копенгагене, Торонто.

Напомним, ранее Швейцария вызвалась провести конференцию по поддержке реформ в Украине в 2021 году.