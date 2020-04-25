Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене, - "Евросолидарность"

Командующий Военно-морских сил Укаины адмирал Игорь Воронченко, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и пятый президент Украины Петр Порошенко могут получить обвинения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинских военных через Керченский пролив.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в фейсбуке.

"Госизмену хотят «пришить» адмиралу Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь: за проход украинских судов в украинских территориальных водах. Кому это выгодно? Очевидно, - Москве. А еще - власти, которая боится тех, кто смог тогда, в тяжелые времена. Потому что эти не могут в принципе. И поэтому боятся тех, кто может. И тех, кто им точно не по зубам", - написала Сюмар.

Ранее депутат Рады VIII созыва Олег Ляшко также заявил, что, по его информации, Офис генерального прокурора в ближайшее время собирается обвинить в госизмене Воронченко, Турчинова и Порошенко.

"Их обвиняют в даче команды на проход наших военных через Керченский пролив. По этому поводу заявляю: никто из тех, кто сегодня руководит Украиной, не сделал миллионной доли для ее спасения, как Воронченко, Турчинов или даже мой политический оппонент Порошенко. Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас - это выполнение нынешней властью задачу Кремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы. Предупреждаю антимайдановскую власть: ни один карантин или вирус не остановит нас, чтобы вынести вас к чертовой матери!", - заявил Ляшко в видеообращении в фейсбуке.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Россия обстрел и захват украинских кораблей признала.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы. При осмотре также выяснилось, что россияне сняли все радиооборудование, а также даже унитазы, кухонные плиты, плафоны и розетки.

Ранее командующий ВМС ВСУ Воронченко заявил, что РФ не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии. "Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - пояснил он.

Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.