Порошенко: только защита медиков оправдывает созыв внеочередной сессии парламента

«Европейская Солидарность» требует от власти обеспечить защиту медицинских работников, и именно этот вопрос должен быть приоритетным для Верховной Рады. Об этом перед внеочередным заседанием парламента заявил лидер партии «Европейская Солидарность», єкс-президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что законодательные инициативы по страхованию врачей и усиления их социальной защиты игнорируются.

«Ключевая проблема - это защита медицинских работников. Фракция «Европейской Солидарности» настаивала на том, чтобы было сформировано несколько государственных программ. Первая программа - это резкое повышение заработной платы медработникам - врачам, медсестрам, особенно тем, кто сейчас работает с инфицированными коронавирусом. К сожалению, несмотря на то, что якобы и бюджет принят, деньги к врачам не дошли. Каждый день - это риск болезни врачей, это пациенты, которые не имеют на сегодня надлежащей медицинской помощи, и безусловно только это оправдывает созыва внеочередной сессии парламента», - убежден Порошенко.

«Вторая позиция по врачам - это выполнение ультиматума, если хотите, «Европейской Солидарности» о немедленном страхования врачей, так как мы в 2014 году сделали это относительно воинов, защищающих наше государство на Востоке. 100 минимумов семье в случае, к сожалению, гибели. И 30, 40, 50 минимумов выплаты в случае болезни. Врачи и медработники должны чувствовать, что о них заботятся», - напомнил экс-президент.

«И третья позиция - это средства защиты, медикаменты, оборудование. К сожалению, это не движется в том темпе, который необходим. И сегодня мы готовы быть партнерами - и в отношении наших инициатив, и по законодательному обеспечению, и по бюджетному обеспечению. Потому что без этого последствия будут ужасными», - предостерег Порошенко.