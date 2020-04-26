Объявлен конкурс на руководителей Налоговой и Аудиторской службы, срок подачи документов - один день

Сам отбор назначен на 10 утра 28 апреля.

На портале вакансий госслужбы 26 апреля появились сообщения о конкурсе на главу и заместителя Государственной налоговой службы, а также председателя Государственной аудиторской службы.

Срок подачи документов заканчивается 27 апреля, а сам отбор назначен на 10 утра 28 апреля.

Зарплата у главы Налоговой определяется в размере 29 400 грн, у его заместителя - 26 500 грн. Глава Госаудитслужбы будет получать 29 400 грн.

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На главу Таможенной службы конкурс не объявлен.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а Максима Нефьодова - с должности главы Государственной таможенной службы.

Верланов занимал должность председателя Налоговой службы с конца апреля 2019 года, после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Сообщалось, что новых глав Таможенной и Налоговой службы Кабмин назначит в ближайшее время.

В декабре 2019 года вместо Госаудитслужбы был создан Офис финансового контроля. В январе этого года ведомство возглавил Игорь Буграк, который ранее работал в Минфине - занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.

До этого руководителем Госаудитслужбы была Лидия Гаврилова, которая обвиняется в коррупционном преступлении.