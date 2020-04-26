ВСК поставила под сомнение официальную версию пожара на арсенале в Балаклее

Временная следственная комиссия Верховная Рада поставила под сомнение официальную версию пожара на арсенале в Балаклее, который произошел в 2017 году.

Об этом сообщил ее глава, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Наша ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет. Мы начали работу по исследованию фактов по Балаклее, потому что это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и там мы потеряли имущества и боеприпасов на более 12 млрд гривен. И вот что нам удалось установить. Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний генпрокурор и главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает", - написал Арахамия в фейсбуке.

Он утверждает, что на самом деле в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва специальных зарядов которые заранее были заложены в землю.

Арахамия при этом ссылается на данные Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им Бокариуса.

Результаты его экспертизы показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".

"Судя по размеру воронки, для этого в землю должны быть заложены два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если говорить, например, о ТФО-1. И таких воронок было до десяти!!!", - пояснил Арахамия.

Он намекнул, что взрывы готовились с ведома военных.

"Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе", - акцентировал нардеп.

"До 1 мая согласно закону ВСК должна предоставить полный отчет. Но так как за это время мы успели полноценно расследовать взрывы лишь на одном из 5 объектов и частично начали Калиновку, мы будем настаивать на продлении работы ВСК еще на 6 месяцев", - резюмировал Арахамия.

Напомним, 23 марта 2017 года ночью на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

Тогдашний глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский говорил, что пожар в Балаклее уничтожил боеприпасов на 1 миллиард долларов.