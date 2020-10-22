"Якщо брати чисто арифметично, ситуація ідентична торішньому електоральному цунамі Зеленського і його "Слуги народу".

Геннадій Кернес впевнено перемагає на виборах міського голови Харкова, які відбудуться 25 жовтня. При цьому рейтинг його найближчого конкурента – у 10 разів менший, ніж у чинного мера.

Про це свідчать результати дослідження електорального і соціального простору міста Харкова, проведеного з 5 по 11 жовтня на замовлення Інституту "Діалог". Було опитано 1600 харків'ян, метод збору соцінформаціі - face-to-face за місцем проживання респондентів.

Найближчий конкурент Олександр Фельдман, кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя", набирає 6,3%. Губернатор Харківської області Олексій Кучер від "Слуги народу" - 4,6%.

Дослідження також показує, що політсила "Блоку Кернеса - Успішний Харків!" здатна створити свою монобільшість у Харківській міській раді з рейтингом 48,5%.

На виборах до Харківської обласної ради також лідирує Блок Кернеса з 46,1% голосів виборців. Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (13,3%), Блок Світличної "Разом!" (9,2%), "Слуга народу" (6,9%).

"Якщо брати чисто арифметично, без прив'язки до персоналій, то ситуація ідентична торішньому електоральному цунамі Зеленського і його "Слуги народу", - пише в блозі на сайті "Ліга" директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

Респонденти дослідження продемонстрували високий рівень готовності прийти 25 жовтня на виборчі дільниці. 74% опитаних відповіли, що обов'язково прийдуть на вибори. Ще 17% - швидше за все прийдуть.