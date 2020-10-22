Кабмін призначив т.в.о. голови Державної митної служби ексзаступника Нефьодова

Кабінет міністрів позбавив Андрія Павловського виконання обов'язків голови Державної митної служби. Замість нього новим тимчасовим керівником митниці призначено Євгена Єнтіса.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

22 жовтня відбулось позачергове засідання Уряду, на якому було ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про звільнення його з посади.

Разом із цим, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Єнтіса.

Євген Єнтіс працював у Державній митній службі на посаді заступника голови, він відповідав за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Крім того, Єнтіс раніше був керівником ІТ-відділу проєкту державних закупівель ProZorro.

У своїй декларації за 2019 рік Єнтіс вказав зарплату, отриману за місцем роботи в ДП "Прозорро", на суму 1 млн 324 тис. гривень. Тобто трохи більше як 100 тис. гривень у місяць.

Згодом Єнтіс покинув роботу в ProZorro й займався підприємницькою діяльністю, поки у 2019 році його не призначили заступником керівника Держмитної служби, тоді ще Максима Нефьодова.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Ігоря Муратова.

19 серпня Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби і призначив т.в.о. голови ДМС Павловського.