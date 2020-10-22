Чоловік на прізвище Шарій просить суд заборонити "Партію Шарія"

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправною бездіяльність Міністерства юстиції щодо не прийняття рішення про звернення до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

Позивачем зазначений Віктор Шарій, відповідачем – Міністерство юстиції України.

Серед інших вимог позову - зобов’язати Мін’юст звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.

Позивач зазначає, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії і вважає, що використання його прізвища у назві партії "не повинно відбуватись без його згоди".

Наразі вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Анатолій Шарій - колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube - сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія - з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія" та участь у виборах до ВР. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року. У 2012 році він стверджував литовській владі, що переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи. У лютому 2015 року в Департаменті міграції Литви заявили, що Шарія можуть позбавити політичного притулку в цій країні, оскільки після перемоги Майдану Янукович утік до Росії.

У 2017 році співробітники Служби безпеки провели виховну бесіду з помічницею Шарія, яка за гонорари знімала сюжети для дискредитації України.

У червні цього року в Харкові побили представника "Партії Шарія", який, за словами самого блогера, "збирався вести колону на Київ". Раніше, у січні, в Херсоні невідомі спалили офіс партії.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.