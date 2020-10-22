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Чоловік на прізвище Шарій просить суд заборонити "Партію Шарія"

Відповідачем зазначене Міністерство юстиції України.

Чоловік на прізвище Шарій просить суд заборонити "Партію Шарія"
ОАСК
Фото: unn.com.ua

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправною бездіяльність Міністерства юстиції щодо не прийняття рішення про звернення до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

Позивачем зазначений Віктор Шарій, відповідачем – Міністерство юстиції України.

Серед інших вимог позову -  зобов’язати Мін’юст звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії.

Позивач зазначає, що він не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу керівних органів партії і вважає, що використання його прізвища у назві партії "не повинно відбуватись без його згоди".

Наразі вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Анатолій Шарій - колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube - сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія - з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія" та участь у виборах до ВР. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року. У 2012 році він стверджував литовській владі, що переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи. У лютому 2015 року в Департаменті міграції Литви заявили, що Шарія можуть позбавити політичного притулку в цій країні, оскільки після перемоги Майдану Янукович утік до Росії.

У 2017 році співробітники Служби безпеки провели виховну бесіду з помічницею Шарія, яка за гонорари знімала сюжети для дискредитації України.

У червні цього року в Харкові побили представника "Партії Шарія", який, за словами самого блогера, "збирався вести колону на Київ". Раніше, у січні, в Херсоні невідомі спалили офіс партії.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

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