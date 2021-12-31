Порошенко виграв у Шарія справу у Верховному Суді

Блогер вимагав спростування заяви, що він – "не український журналіст" і "працює на Росію".

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом блогера Анатолія Шарія.

Відповідна постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень, повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

Шарій вимагав від Порошенка спростування заяви, що він – "не український журналіст" і "працює на Росію".

Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді у натовпі людей його запитав невідомий: "чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?". Порошенко відповів: "Аж ніяк. Бо Шарій – не український журналіст… Тому що він працює на Росію".

13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом і зобов'язав Порошенка спростовати цю інформацію, розмістивши спростування в "Урядовому кур’єрі", а також заплатити 1 537 гривень судового збору.

28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду. Таким чином, Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду.

"22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції – без змін", – наголосили в пресслужбі.

Зазначимо, що прихильники Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Порошенка.

Нагадаємо, у сернпі президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони від 20 серпня про запровадження персональних обмежувальних санкцій щодо Шарія.