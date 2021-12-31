Порошенко про санкції проти Росії: США і Європа мають діяти швидше та ефективніше

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що західні союзники України мають бути більш ефективними у питанні посилення санкцій поти Росії. Про це він заявив в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання «Газета виборча», громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку.

«США і Європа мають діяти швидше та ефективніше в питаннях енергетичних санкцій, а також фінансових санкцій. Путін має усвідомлювати, що у випадку агресії через годину проти Росії будуть застосовані санкції, які зруйнують її економіку. І тільки тоді він почне важити, чи йому варто йти проти України», – вважає Петро Порошенко.

«Поляк, латиш, литовець, естонець, швед і фін мають розуміти, що спільними і узгодженими діями вони не допомагають Україні, а захищають власну безпеку. Гасло «За вашу і нашу свободу» сьогодні дуже актуальне», – переконаний п’ятий президент.

На запитання Адама Міхніка, яка санкція для Росії буде найбільш дошкульною, Порошенко відповів: «Надання Україні «Плану дій щодо членства в НАТО» („Membership of Action Plan”) вже у червні 2022 року, на Мадридському саміті. І врешті решт Україні потрібно надати летальну зброю для підвищення ціни, яку Путін заплатить у випадку повномасштабної агресії».