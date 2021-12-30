Куйбіду поновили на посаді президента Академії держуправління

Василя Куйбіду поновили на посаді президента Національної академії державного управління при Президентові України.

Міністр освіти Сергій Шкарлет видав відповідний наказ на виконання рішення Верховного Суду від 19 травня 2020 року та вимоги державного виконавця від 16 грудня 2021 року.

Документ від 24 грудня 2021 року Василь Куйбіда оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

Згідно з наказом Василя Куйбіду поновлено на посаді з 6 квітня 2019 року. Це означає, що за 2 роки і 8 місяців йому буде виплачена заробітна плата у повному обсязі.

Фото: facebook.com/kuybidaV

Василь Куйбіда був президентом Національної академії державного управління з 31 серпня 2016 року. 5 квітня 2019 року він був звільнений з посади указом тодішнього президента України Петра Порошенка.

Василь Куйбіда 2007 року був радником Віктора Ющенка, на виборах того ж року знову пройшов до парламенту від блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

У грудні 2007 року був призначений міністром регіонального розвитку та будівництва в другому уряді Юлії Тимошенко. Після перемоги на президентських виборах 2010 року Віктора Януковича і відставки Кабміну Тимошенко втратив свій пост.

Очолював партію "Народний рух" з 2012 по 2014 роки. 2014 року він балотувався в президенти України і набрав 0,06% голосів виборців. На парламентські вибори 2014 року партія свого списку не виставляла.