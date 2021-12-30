Депутат Ковальов задекларував корпоративні права на "4 канал"

Народний депутат "Слуги народу" Олексій Ковальов отримав "4 канал" у подарунок від сім'ї за 4,363 млн гривень.

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані, оприлюднене на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Івана Ковальова.

Того ж дня депутат отримав решту 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Наталії Ковальової.

Обидва подарунки оцінили по 2 181 755 гривень.

Також 24 грудня Ковальов отримав у подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" від того ж Івана Ковальова. Цей подарунок було оцінено у 195 тис. гривень.

28 грудня стало відомо, що нардеп Олексій Ковальов придбав "4 канал", який належав експарламентарю Дмитру Добродомову.

У даних ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО" на сайті You Control значиться, що засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Він вніс до статутного фонду 4 363 511 грн.

Кінцеві бенефіціари – Іван і Наталія Ковальови – можливо, батьки депутата, адже зареєстровані за тією ж адресою, що і він.

Ковальов Олексій Іванович був обраний за 186 округом у Херсонській області. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. У грудні 2020 потрапив до новин як депутат, який роздавав на своєму окрузі місцевим мешканцям рибу в пакетах.

4 канал на своєму сайті публікує документи про структуру власності. Згідно з ними (станом на лютий 2021), 50% належали Добродомову, 50% – його співпартійцеві по "Народному контролю" Андрію Мисику. Директором був Добродомов.

Це медіа було започатковано в 2014 році під назвою RTI. Після зміни власника в 2018 його перейменували на 4 канал.