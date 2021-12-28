САП завела справу на депутата Клочка зі "Слуги народу"

Матір депутата за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата Андрія Клочка зі "Слуги народу" за статтею про незаконне збагачення.

Про це повідомило видання Bihus.info, яке у вересні опублікувало розслідування про депутата.

Журналісти встановили, що 70-річна матір Андрія Клочка за час його роботи в Верховній Раді стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і автомобіля "Тесла". Ринкова вартість цього майна оцінюється приблизно в 14,5 млн грн.

Клочко заперечив свою участь у фінансуванні маминого майна. За його словами, з нерухомістю їй допомогла сестра, яка "є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії".

Після виходу сюжету юристи Bihus.Info звернулись до Офісу генерального прокурора з заявою щодо можливого незаконного збагачення народного депутата. На цій підставі САП зареєструвала кримінальне провадження за ст. 368-5 КК України.