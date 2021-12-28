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Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові

Гарбарук подав у відставку за власним бажанням.

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука, який минулого тижня потрапив до скандалу через помічницю у відвертому вбранні.

Про це повідомила народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

За її словами, заступник міністра звільнився за власним бажанням.

24 грудня Гарбарук перебував з візитом у Львові, відвідав мерію та поспілкувався з міським головою Андрієм Садовим. Через кілька днів його помічниця Христина Тишкун опублікувала в інстаграмі фотографію, судячи з якої вона також була на цій зустрічі з Садовим і при цьому була одягнута у вечірню сукню з глибоким декольте.

Фото: instagram.com/christina_tyshkun

Фотографія миттєво стало вірусною, а коли скандал почав набирати обертів, жінка закрила акаунт. Перед цим вона намагалась пояснити своє вбрання, що дисонувало з діловим дрескодом офіційної зустрічі, словами про те, що кожен одягається так, як йому зручно.

52-річний Гарбарук був призначений на посаду заступника міністра у липні 2020 року. Перед тим він працював на різних посадах в Київському національному торговельно-економічному університеті, у департаменті розвитку торгівлі Мінекономрозвитку та в приватному секторі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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