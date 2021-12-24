Зеленський обговорив з американськими сенаторами і конгресменами ситуацію на кордонах України

Було відзначено, що вона залишається складною, відведення російських сил не спостерігається.

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч зі співголовами українських кокусів і групою сенаторів і конгресменів США.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

"Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів США у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні!", - наголосив Зеленський.

Провели важливу й продуктивну розмову зі співголовами українських кокусів і великою групою сенаторів і конгресменів @congressdotgov у переддень Різдва. Цінуємо потужну двопалатну й двопартійну підтримку України. Це особливо важливо для збереження миру й безпеки у регіоні! pic.twitter.com/oDZE3i7WDM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2021

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та на кордонах України.

"Було відзначено, що вона залишається складною, відведення російських сил не спостерігається. Президент поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів – Нормандського, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу", - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі було наголошено на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання. Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері.

Відзначено важливу роль Конгресу у розширенні підтримки оборонного сектору України. Наголошувалося, що важливою є підтримка Сполученими Штатами євроатлантичних прагнень України й отримання розуміння перспектив щодо набуття членства в Альянсі.

"Під час зустрічі окремо обговорили проблематику газопроводу "Північний потік – 2". Було відзначено ризики цього геополітичного проекту, який є енергетичною зброєю проти нашої держави та всього Європейського континенту", - сказано у повідомленні.

Під час розмови американські законодавці висловили одностайну підтримку ініціативи "Кримська платформа" та наголосили на незмінній підтримці незалежності й територіальної цілісності України.

Зеленський поінформував сенаторів і конгресменів про поступ у земельній, банківській та судовій реформах, боротьбу з олігархічною системою.

Президент запросив американських законодавців відвідати Україну в наступному році.