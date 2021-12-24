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Поліція за два місяці склала майже 7 тисяч протоколів про нелегальну торгівлю підакцизними товарами

Масштабні відпрацювання відбуваються по всій країні.

Поліція за два місяці склала майже 7 тисяч протоколів про нелегальну торгівлю підакцизними товарами
Фото: mvs.gov.ua

Національна поліція, починаючи з 1 листопада, склала близько семи тисяч адмінпротоколів про розповсюдження пального, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів без акцизів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Масштабні відпрацювання [відбуваються] по всій країні. Наприклад, на Миколаївщині припинили діяльність чотирьох підпільних цехів, які виробляли до 30 тонн фальсифікованих алкогольних напоїв щомісяця. На Львівщині припинили масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів: поліцейські вилучили обладнання та цигарок на 33 млн грн. У Харкові викрили підпільне виробництво пального: вилучено продукцію та обладнання на 192 млн грн. На Вінниччині оперативники вилучили з незаконного обігу майже 10 тисяч літрів етилового спирту", - розказали в МВС.

Загалом працівники поліції вилучили 361,8 тис. літрів алкоголю без акцизів, 156,3 тис. літрів етилового спирту, понад 1,7 млн пачок тютюнових виробів та 500 кг тютюну, 10,8 тис. тон пального та 595 одиниць обладнання з підпільних АЗС.

МВС заявило, що після початку операції "Акциз" надходження платежів з акцизного податку виросло. У листопаді вони були на 808 млн гривень більші порівняно з листопадом 2020 року.

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