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На Чернігівщині депутат міськради збив на смерть велосипедиста і хотів втекти

Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. 

У місті Бахмач Чернігівської області 54-річний депутат міської ради збив велосипедиста та намагався втікти.

Про це повідомили в обласній поліції.

“18 грудня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом”, – йдеться у повідомленні. 

Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет. 

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні. 

Поліція встановила особу водія автомобіля – це 54-річний депутат міської ради. 

Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нині поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. 

Нагадаємо, влітку водій під наркотиками поблизу Івано-Франківська збив на смерть велосипедиста, 40-річний чоловік загинув на місці ДТП.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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