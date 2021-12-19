У плані оборони України вперше прописано дії для всіх інституцій, – Данілов

У плані оборони України у разі вторгнення російських військ прописано детальний план дій для кожної інституції та структури.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що залучення всіх відомств у плані оборони передбачено вперше в історії України.

“Раніше план оборони – це був Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план оборони – значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, визначені як структури, які братимуть у цьому участь. Центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції – усі будуть залучені до цього питання”, – розповів Данілов.

“Тому що якщо, не дай Боже, буде війна, війна – це справа всіх. Не може бути такого, що одні органи будуть залучені, а інші спостерігатимуть і дивитимуться, чим усе це закінчиться”, – додав очільник РНБО.

Він зазначив, що “це було свого часу, коли, на жаль, Російська Федерація через своїх агентів мала тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Російської Федерації і навіть не один”.

“Я впевнений, що плани, які ми пропонуємо сьогодні, проєкти і стратегії, які ми починаємо реалізовувати, будуть корисними для всебічного захисту нашої країни”, – сказав Данілов.

Нагадаємо, CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу українського кордону. Скупчення окремих груп й техніки спостерігається на відстані до 50 км від кордону з Україною.