Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
У центрі Києва горів ресторан "Ватра"
У центрі Києва горів ресторан "Ватра"
Вас вітає «Гастрономія»!
Вас вітає «Гастрономія»!
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
ГоловнаСуспільствоВійна

У плані оборони України вперше прописано дії для всіх інституцій, – Данілов

Цей план оборони – значно ширший документ. 

У плані оборони України вперше прописано дії для всіх інституцій, – Данілов
Фото: Макс Требухов

У плані оборони України у разі вторгнення російських військ прописано детальний план дій для кожної інституції та структури. 

Про це в ефірі Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що залучення всіх відомств у плані оборони передбачено вперше в історії України.

“Раніше план оборони – це був Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план оборони – значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, визначені як структури, які братимуть у цьому участь. Центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції – усі будуть залучені до цього питання”, – розповів Данілов.

“Тому що якщо, не дай Боже, буде війна, війна – це справа всіх. Не може бути такого, що одні органи будуть залучені, а інші спостерігатимуть і дивитимуться, чим усе це закінчиться”, – додав очільник РНБО.

Він зазначив, що “це було свого часу, коли, на жаль, Російська Федерація через своїх агентів мала тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Російської Федерації і навіть не один”.

“Я впевнений, що плани, які ми пропонуємо сьогодні, проєкти і стратегії, які ми починаємо реалізовувати, будуть корисними для всебічного захисту нашої країни”, – сказав Данілов.

Нагадаємо, CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу українського кордону. Скупчення окремих груп й техніки спостерігається на відстані до 50 км від кордону з Україною.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також