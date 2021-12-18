​Віцеканцлер Німеччини назвав "Північний потік - 2" помилкою

"Питання про те, чи буде його введено в експлуатацію, залишається відкритим".

Віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек вважає, що будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2" було помилкою з геополітичної точки зору.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті FAZ, передає Deutsche Welle.

Відповідаючи на питання, чи не призведе перехід на відновлювані джерела енергії до залежності від російського газу та трубопроводу "Північний потік - 2", Хабек заявив: "Всі європейські країни, окрім Німеччини та Австрії, були завжди проти. І ось газопровід побудований. Але питання про те, чи буде його введено в експлуатацію, залишається відкритим. Це питання слід вирішувати з позиції європейського та національного права".

Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіння мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, мають перебувати у різних руках.

"Політика, спрямована на підтримку конкуренції, - це політика. Вона не дає створювати монополії і водночас - залежності", - наголосив заступник глави уряду ФРН, додавши, що німецький регулятор - Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) перевірить відповідність усіх документів щодо "Північному потоку - 2" закону та ухвалить рішення про можливість початку його експлуатації.

Торкнувшись загрози військового вторгнення Росії в Україну, Хабек наголосив, що "будь-яка подальша агресія не повинна залишатися без жорстких наслідків". "Тут не може бути заборонених тем для роздумів", - заявив міністр, не згадуючи "Північний потік – 2" безпосередньо.

Нагадаємо, можливість відмови від запуску я цього газопроводу в експлуатацію багато політиків у ЄС вважають необхідним санкційним кроком у разі вторгнення РФ в Україну. У Німеччині ця тема викликає суперечливі дискусії.

Процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2" затягнеться до літа 2022 року. Сертифікацію призупинили через швейцарську реєстрацію компанії Nord Stream 2 AG. Оператором газопроводу має бути німецька юридична особа, і, за словами Хоманна, Nord Stream 2 AG почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині згідно з вимогами місцевого законодавства.