У Парижі скасували традиційний новорічний феєрверк

Прем’єр-міністр країни Жан Кастекс попросив мерів відмовитися від заходів у новорічну ніч.

Святкування Нового року на Єлисейських полях у 2019 році

Мерія Парижа повідомила про скасування традиційного новорічного феєрверку, який проводять 31 грудня на Єлисейських полях.

Про це пише bfmtv.com.

Так, Прем’єр-міністр країни Жан Кастекс попросив мерів відмовитися від традиційних заходів у новорічну ніч через погіршення ситуації з поширення коронавірусу в країні.

“Місто Париж, після заяв уряду та на запрошення штабу поліції та органів охорони здоров’я, повідомляє, що урочистості 31 грудня на Єлисейських полях не відбудуться”, – йдеться у пресрелізі мерії.

Зокрема відмінили концерт та феєрверк-шоу.

“Ми сподіваємося, що 2022 рік дозволить нам відсвяткувати щасливі моменти разом, а тим часом бажаємо вам розділити з близькими чудове святкування закінчення року”, – йдеться у пресрелізі чиновників.

Додамо, у 2020 році у країні не відбулися різвдяні святкові урочистості – через введення комендантської години, яку скасували лише на Святвечір.