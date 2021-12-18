В Україні додаткову дозу вакцини від коронавірусу отримали 74 людини, – МОЗ

За п’ятницю, 17 грудня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 136 962 людини.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримало 42 544 особи, повністю імунізовані – 94 358, додаткову дозу отримали 60 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей.

З них першу дозу отримали 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини. Додаткову дозу отримали 74 людини.

Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

У листопаді голова МОЗ Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників.