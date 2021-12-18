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У “червоній” зоні карантину перебуває 8 областей України

Решта регіонів є "'жовтими".

Станом на суботу, 18 грудня в Україні 8 областей знаходяться у “червоній” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

“Червоними” є Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області.

Всі решта регіони перебувають у “жовтій” зоні.

Найвищий показник рівня захворюваності на ковід станом на 17 грудня було зафіксовано у Києві — 522 (показник становить 75 на 100 тисяч населення), а найнижчий, 130 — у Херсонській області.

Додамо, найвищий показник зафіксовано у Полтавській області – 2 696 на 100 тисяч (показник – 300).

Нагадаємо, що 7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська.

З 15 грудня з "червоної" зони вийшли Вінницька та Хмельницька області.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що високі темпи вакцинації, а саме – понад 1 млн осіб на тиждень, дозволяють Україні уникати запровадження локдауну в умовах пандемії коронавірусу. Однак, окремі обмежувальні заходи зберігатимуться ще досить довго, зокрема мова йде про носіння масок.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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