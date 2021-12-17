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Рівень госпіталізації від омікрона у ПАР виявився набагато меншим, ніж від дельти

До лікарень потрапили менше 2% інфікованих.

Рівень госпіталізації від омікрона у ПАР виявився набагато меншим, ніж від дельти

Рівень госпіталізацій пацієнтів з омікрон-варіантом коронавірусу в Південно-Африканській Республіці виявився набагато меншим, ніж під час попередніх хвиль COVID-19.

Як повідомляє Bloomberg, лише 1,7% людей, які були інфіковані новим варіантом коронавірусу, потрапили до лікарень на другому тижні поточної, четвертої хвилі COVID-19 у ПАР. Під час третьої хвилі, яка була викликана дельтою, рівень госпіталізацій становив 19%.

При цьому кількість випадків омікрону набагато вища - 20 тисяч на добу в порівнянні з 4,4 тис. під час другого тижня попередньої хвилі.

За оцінкою міністерства охорони здоров'я ПАР, захворюваність в провінції Гаутенг, де вперше виявили омікрон, уже, ймовірно, досягла піку. Так само на пік виходить захворюваність в сусідній Північно-Західній провінції.

Нагадаємо, що штам омікрон з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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