Перша країна ЄС схвалила пігулки для лікування COVID-19

Данія схвалила застосування пігулок для лікування COVID-19 "Молнупіравір" компанії Merck. Таким чином ця держава стала першою країною у ЄС, яка зробила це.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що застосування препарату стосується пацієнтів з групи ризику, зокрема людей похилого віку.

"Ми вважаємо, що переваги лікування (за допомогою Молнупавіру – ред.) переважають недоліки для тих пацієнтів, які найбільше ризикують серйозно захворіти на COVID-19", - заявила головний лікар Управління охорони здоров'я Кірстін Молл Харбо.

Нагадаємо, наприкінці листопада Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів для лікування COVID-19, додавши туди перші таблетки з доведеної ефективністю - молнупіравір американської Merck Sharp & Dohme та PF-07321332 / ритонавір від Pfizer.