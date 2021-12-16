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Столтенберг: НАТО не піде на компроміси щодо права держав на вступ

НАТО підтримує зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції. Блок також надсилає чітке послання про готовність говорити з Росією.

Столтенберг: НАТО не піде на компроміси щодо права держав на вступ
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс не допускає жодних компромісів у праві європейських держав прагнути до членства.

Про це він заявив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Укрінформ".

За словами Столтенберга, НАТО підтримує зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції. Блок також надсилає чітке послання про готовність говорити з Росією.

"Ми підтверджуємо запрошення до Москви зустрітися у форматі Ради НАТО–Росія, і готові сідати за стіл переговорів. Але ми ніколи не підемо на компроміси щодо права будь-якої суверенної держави, такої, як Україна, обирати власний шлях, щодо принципу, що лише Україна та 30 союзників можуть вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що наразі для України важливо зосередитися на реформах, щоб відповідати стандартам НАТО. 

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив,що українська сторона на переговорах з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі запитувала про терміни вступу до НАТО, але їй не відповіли.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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