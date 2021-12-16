Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу США

Президент США Джо Байден підписав закон, який спрощує підвищення ліміту державного боргу на 2,5 трильйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"16 грудня президент підписав закон:... SJ Res. 33, який передбачає збільшення ліміту боргу на 2,5 трильйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає збільшення заборгованості до 31,4 трлн доларів.

Нагадаємо, 7 жовтня американські сенатори ухвалили законопроєкт про тимчасове підвищення ліміту боргу федерального уряду в розмірі 28,4 трлн доларів, щоб уникнути ризику дефолту в кінці цього місяця. Однак голосування було відкладено до початку грудня. Законопроєкт підтримали 50 сенаторів, а всі республіканці - проголосували "проти".

10 грудня Сенат США ухвалив законопроєкт, який спрощує підвищення ліміту держборгу. Республіканці погодились на співпрацю, щоб уникнути дефолту.