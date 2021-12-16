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Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу США

Документ передбачає збільшення заборгованості до 31,4 трлн доларів.

Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу США
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав закон, який спрощує підвищення ліміту державного боргу на 2,5 трильйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"16 грудня президент підписав закон:... SJ Res. 33, який передбачає збільшення ліміту боргу на 2,5 трильйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає збільшення заборгованості до 31,4 трлн доларів.

Нагадаємо, 7 жовтня американські сенатори ухвалили законопроєкт про тимчасове підвищення ліміту боргу федерального уряду в розмірі 28,4 трлн доларів, щоб уникнути ризику дефолту в кінці цього місяця. Однак голосування було відкладено до початку грудня. Законопроєкт підтримали 50 сенаторів, а всі республіканці - проголосували "проти".

10 грудня Сенат США ухвалив законопроєкт, який спрощує підвищення ліміту держборгу. Республіканці погодились на співпрацю, щоб уникнути дефолту.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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