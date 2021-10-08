Сенат США підвищив ліміт держборгу, щоб запобігти дефолту

Увечері 7 жовтня американські сенатори ухвалили законопроєкт про тимчасове підвищення ліміту боргу федерального уряду в розмірі 28,4 трлн доларів, щоб уникнути ризику дефолту в кінці цього місяця.

Однак голосування щодо довгострокового рішення ліміту держборгу відкладено до початку грудня, повідомляє Голос Америки.

Законопроєкт підтримали 50 сенаторів, 48 - всі республіканці - проголосували "проти".

Очікується, що збільшення ліміту державного боргу на 480 млрд доларів, в результаті чого загальний розмір ліміту складе 28,9 трлн доларів, завершиться до 3 грудня. Цього ж дня закінчуються терміни фінансування більшості федеральних програм.

"Це означає, що протягом наступних восьми тижнів перед розколотим Конгресом виникне подвійна проблема: законодавцям потрібно буде домовитися про витрати федеральних структур аж до вересня 2022 року і уникнути загрози дефолту, який може статися, якщо ліміт не підвищать до 3 грудня", - сказано в повідомленні.

Ліміт державного боргу США встановлений на рівні 28,4 трлн доларів. Формально він уже перевищений, оскільки борг США становить 28,43 трлн доларів. Завдяки міністерству фінансів уже кілька місяців вдається платити за рахунками, притримуючи певні державні інвестиції, але до середини жовтня законодавці повинні підняти стелю державного боргу.

Інакше США можуть зіткнутися з першим в історії дефолтом, що може потенційно дестабілізувати світові ринки.