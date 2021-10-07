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Українська стала офіційною мовою одного з муніципалітетів Бразилії

Чимало мешканців Прудентополіса є нащадками українських іммігрантів з Галичини.

Українська стала офіційною мовою одного з муніципалітетів Бразилії
Фото: facebook.com/UkrainianWorldCongress

Українську мову оголосили офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у штаті Парана в Бразилії.

Таке рішення одноголосно ухвалила міська рада Прудентополіса, чимало мешканців якого є нащадками українських іммігрантів з Галичини, передає ВВС Україна.

Проєкт рішення вніс на голосування депутат Маурісіо Босак, а обґрунтування підготував лідер Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації, адвокат Віторіо Соротюк.

"У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська. Серед нас вже є кілька громадян, які виїхали вчитися в Україну і тепер роблять свій внесок в розвиток нашого муніципалітету", - зазначається в обґрунтуванні.

Автори також нагадують, що 2019 року Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя.

"Відкриваються нові перспективи обміну між нашим муніципалітетом і Україною, а також для навчання молоді на університетському рівні в Україні або за допомогою онлайн-засобів. Ось чому збереження і розвиток української мови серед нас має основоположне значення в додаток до таких важливих мов, як португальська та англійська", - йдеться в обґрунтуванні.

У штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських мігрантів. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX століття. Остання, четверта хвиля міграції, відбулася після закінчення Другої світової війни.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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