Українська стала офіційною мовою одного з муніципалітетів Бразилії

Українську мову оголосили офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у штаті Парана в Бразилії.

Таке рішення одноголосно ухвалила міська рада Прудентополіса, чимало мешканців якого є нащадками українських іммігрантів з Галичини, передає ВВС Україна.

Проєкт рішення вніс на голосування депутат Маурісіо Босак, а обґрунтування підготував лідер Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації, адвокат Віторіо Соротюк.

"У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська. Серед нас вже є кілька громадян, які виїхали вчитися в Україну і тепер роблять свій внесок в розвиток нашого муніципалітету", - зазначається в обґрунтуванні.

Автори також нагадують, що 2019 року Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя.

"Відкриваються нові перспективи обміну між нашим муніципалітетом і Україною, а також для навчання молоді на університетському рівні в Україні або за допомогою онлайн-засобів. Ось чому збереження і розвиток української мови серед нас має основоположне значення в додаток до таких важливих мов, як португальська та англійська", - йдеться в обґрунтуванні.

У штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських мігрантів. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX століття. Остання, четверта хвиля міграції, відбулася після закінчення Другої світової війни.