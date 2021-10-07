Про екстрадицію Саакашвілі до України не йдеться, - голова МЗС Грузії

"Абсурд взагалі це обговорювати, тому що з правової точки зору таке неможливо".

Підстав для екстрадиції в Україну затриманого в Тбілісі екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі немає.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати, тому що з правової точки зору таке неможливо”, - заявив міністр у коментарі грузинським ЗМІ.

Він пояснив, що екстрадиція відбувається тоді, коли особа скоює кримінальний злочин на території своєї країни. Українська сторона, за його словами, таку інформацію грузинській стороні не передавала.

За словами міністра, Саакашвілі в Грузії засуджений за чотирма кримінальними справами до шести років тюремного ув'язнення і його затримання в Грузії було абсолютно законним.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який в Україні очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.