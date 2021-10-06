Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna

Результати дослідження, яке наразіще не оприлюднене, вказують на зростання випадків хвороб серця серед молодих людей, які були вакциновані.

Швеція і Данія оголосили про рішення призупинити використання вакцини від COVID-19 компанії Moderna для молодших вікових груп. Таке рішення ухвалене після повідомлень про можливі рідкісні захворювання серцево-судинної системи, повідомляє Reuters.

Шведське агентство охорони здоров'я заявило, що призупинить використання щеплення для людей, що народилися в 1991 року і пізніше, оскільки дані вказують на зростання міокардиту і перикардиту серед молодих людей, які були вакциновані.

"Зв'язок особливо очевидний, коли справа доходить до вакцини Moderna Spikevax, особливо після другої дози", - заявило агентство охорони здоров'я, додавши, що ризик зараження дуже малий.

В Управлінні охорони здоров'я Данії заявили про рішення призупинити введення вакцини Moderna людям молодше 18 років в якості запобіжного заходу. Там послалися на дані ще неопублікованого скандинавського дослідження, яке тепер буде відправлено в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) для подальшої оцінки. Остаточні дані очікуються протягом місяця.

Швеція і Данія заявили, що замість вакцини Moderna вони рекомендують вакцину Comirnaty від Pfizer / BioNTech.

Представник Moderna повідомив в електронному листі, що компанії відомо про рішення регулюючих органів Данії і Швеції призупинити використання вакцини у молодих людей з-за рідкісного ризику міокардиту і / або перикардиту.

"Зазвичай це легкі випадки, і люди, як правило, одужують протягом короткого часу після стандартного лікування і відпочинку. Ризик міокардиту значно збільшується для тих, хто заразився COVID-19, і вакцинація - найкращий спосіб захистити від цього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня влада Японії призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом Moderna через виявлені в кількох дозах домішки.