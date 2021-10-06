Кабмін виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації від COVID

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"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – заявив глава держави на нараді в ОП.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям. Станом на понеділок, 4 жовтня, в Україні з 11 млн пенсіонерів було вакциновано близько 25%.