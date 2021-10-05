Данілов: "Пік епідемії ще попереду"

Пік захворюваності на ковід для України ще попереду. На кінець жовтня прогнозується заповненість місць у лікарнях на 50-55 тисяч. Загалом по країні підготовано 80 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на тематичному брифінгу в Офісі Президента.

За словами Данілова, "на сьогодні наша система охорони здоров’я підготовлена набагато краще, ніж коли почався ковід".

Секретар СНБО продемонстрував журналістам систему "Сота", яка діє для інформування вищого керівництва країни про оперативну ситуацію. Посилання на "Соту" міститься на офіційному сайті РНБО, більшість інформації є відкритою.

Фото: Соня Кошкіна

"Ви можете подивитися всі дані по країні – в якій області, в якому місті, містечку, в якій лікарні скільки місць. Також є інформація по вакцинації – первинна, вторинна, вікові категорії тощо. Інформація оновлюється шодня опівночі", – сказав Данілов, закликавши представників ЗМІ користуватися перевіреними джерелами інформації.

Фото: Соня Кошкіна

Данілов додав, що ситуація з ковідом на тимчасово окупованих територіях моніториться.

"На жаль, ситуація там дуже напружена. Багато лікарів покинули ці території; а ті, що залишилися, просто фізично не встигають справлятися з навантаженням", – пояснив він.

Дані про ковід на тимчасово окупованих територіях щодня доповідає і розвідка.

Відповідаючи на питання про те, чи може Украна туди направити гуманітарну допомогу, Данілов зазначив, що це можливо, але виключно за умови погодження з Кремлем – "ви ж розумієте, що самостійно ті люди, які знаходяться в "Л/ДНР" рішень не приймають".

Нагадаємо, що у вересні в МОЗ заявили, що пік нової хвилі COVID-19 в Україні припаде на листопад, але початися він може ще у жовтні.

З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.