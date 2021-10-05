За добу в Україні зафіксували 9 846 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 9 846 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, зокрема, 918 дітей та 207 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 881 особу. Померли 317 пацієнтів, 4 229 - одужали.

За минулу добу було здійснено 74 125 тестувань, зокрема методом ПЛР – 37 080, методом ІФА – 8 762, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 469 856 осіб, одужало – 2 268 752. Від ускладнень захворювання померли 57 206 пацієнтів.

Всього було здійснено 13 003 972 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 560 випадків;

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 992 випадки;

Донецька область – 662 випадки;

Житомирська область – 87 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 151 випадок;

Київська область – 461 випадок;

Кіровоградська область – 16 випадків;

Луганська область – 443 випадки;

Львівська область – 592 випадки;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 809 випадків;

Полтавська область – 526 випадків;

Рівненська область – 398 випадків;

Сумська область – 247 випадків;

Тернопільська область – 155 випадків;

Харківська область – 940 випадків;

Херсонська область – 126 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 342 випадки;

Чернівецька область – 609 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Президент Володимир Зеленський на нараді доручив посилити інформкампанію щодо важливості вакцинації проти ковіду.