За добу в Україні зафіксували 9 846 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 9 846 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, зокрема, 918 дітей та 207 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 881 особу. Померли 317 пацієнтів, 4 229 - одужали.
За минулу добу було здійснено 74 125 тестувань, зокрема методом ПЛР – 37 080, методом ІФА – 8 762, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 469 856 осіб, одужало – 2 268 752. Від ускладнень захворювання померли 57 206 пацієнтів.
Всього було здійснено 13 003 972 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 560 випадків;
- Вінницька область – 143 випадки;
- Волинська область – 322 випадки;
- Дніпропетровська область – 992 випадки;
- Донецька область – 662 випадки;
- Житомирська область – 87 випадків;
- Закарпатська область – 99 випадків;
- Запорізька область – 667 випадків;
- Івано-Франківська область – 151 випадок;
- Київська область – 461 випадок;
- Кіровоградська область – 16 випадків;
- Луганська область – 443 випадки;
- Львівська область – 592 випадки;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 809 випадків;
- Полтавська область – 526 випадків;
- Рівненська область – 398 випадків;
- Сумська область – 247 випадків;
- Тернопільська область – 155 випадків;
- Харківська область – 940 випадків;
- Херсонська область – 126 випадків;
- Хмельницька область – 178 випадків;
- Черкаська область – 342 випадки;
- Чернівецька область – 609 випадків;
- Чернігівська область – 169 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.
Президент Володимир Зеленський на нараді доручив посилити інформкампанію щодо важливості вакцинації проти ковіду.