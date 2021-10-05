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За добу в Україні зафіксували 9 846 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 1 881 особу.

За добу в Україні зафіксували 9 846 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 9 846 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, зокрема, 918 дітей та 207 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 881 особу. Померли 317 пацієнтів, 4 229 - одужали.

За минулу добу було здійснено 74 125 тестувань, зокрема методом ПЛР – 37 080, методом ІФА – 8 762, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 469 856 осіб, одужало – 2 268 752. Від ускладнень захворювання померли 57 206 пацієнтів.

Всього було здійснено 13 003 972 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 560 випадків;
  • Вінницька область – 143 випадки;
  • Волинська область – 322 випадки;
  • Дніпропетровська область – 992 випадки;
  • Донецька область – 662 випадки;
  • Житомирська область – 87 випадків;
  • Закарпатська область – 99 випадків;
  • Запорізька область – 667 випадків;
  • Івано-Франківська область – 151 випадок;
  • Київська область – 461 випадок;
  • Кіровоградська область – 16 випадків;
  • Луганська область – 443 випадки;
  • Львівська область – 592 випадки;
  • Миколаївська область – 152 випадки;
  • Одеська область – 809 випадків;
  • Полтавська область – 526 випадків;
  • Рівненська область – 398 випадків;
  • Сумська область – 247 випадків;
  • Тернопільська область – 155 випадків;
  • Харківська область – 940 випадків;
  • Херсонська область – 126 випадків;
  • Хмельницька область – 178 випадків;
  • Черкаська область – 342 випадки;
  • Чернівецька область – 609 випадків;
  • Чернігівська область – 169 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Президент Володимир Зеленський на нараді доручив посилити інформкампанію щодо важливості вакцинації проти ковіду.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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